Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άρθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωσης, που πραγματοποίησε το ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος.
Πηγή: skai.gr
