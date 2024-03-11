Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άρθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ λόγω της αντιπολεμικής συγκέντρωσης, που πραγματοποίησε το ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.