Επαγγελματικές προεκτάσεις του στόχου ή προσωπικές ρήξεις ερευνούν τα στελέχη του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, αναφορικά με τα κίνητρα της βομβιστικής ενέργειας σε κάβα τα ξημερώματα στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος η κάβα ποτών φαίνεται να είναι ιδιοκτησίας ατόμου από την Δυτική Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ αφανής διαχειριστής της φαίνεται να είναι ιδιοκτήτης γνωστού νυχτερινού κέντρου στην ίδια περιοχή, το οποίο έχει γίνει στόχος βομβιστών στις 31 Δεκεμβρίου το 2010.

Τα στελέχη του τμήματος Δίωξης Εκβιαστών θεωρούν ότι την εντολή για την βόμβα στη κάβα έχουν δώσει άνθρωποι της νύχτας ως ένα μήνυμα πίεσης και τα κίνητρα δεν αποκλείουν να είναι είναι εκβιαστικά ή να έχουν προέλθει από επαγγελματικές αντιπαραθέσεις λόγω επεκτατικών επιχειρηματικών σχεδίων του υποψήφιου στόχου.

Γι'αυτό τον λόγο θεωρούν κρίσιμες τις καταθέσεις του ιδιοκτήτη και του αφανή διαχειριστή της συγκεκριμένης επιχειρήσης καθώς διαπιστώνουν ότι είχε επεκταθεί επιχειρηματικά σε Μύκονο, Αθήνα, Πάτρα και Πύργο. Εξετάζουν αν υπάρχουν κίνητρα και για τις αθλητικές εμπλοκές του καθώς είχε διατελέσει στο παρελθόν παράγοντας σε 2 ποδοσφαιρικές ομάδες στη Δυτική Ελλάδα και μάλιστα είχε επιχειρήσει να αγοράσει και μία από αυτές στην Αχαϊκή πρωτεύουσα.

Πηγή: skai.gr

