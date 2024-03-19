Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας παρήγγειλε ο εισαγγελέας για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» περί «απόπειρας επίθεσης, με αλυσοπρίονο, από κουκουλοφόρους στον υπόγειο χώρο της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας για να καταλάβουν πάλι τη Βιολογική Σχολή του Ιδρύματος».

Με εντολή προς τον εισαγγγελέα ποινικής δίωξης, ο διευθύνων την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής ζήτησε να διεξαχθεί ποινική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης της ΕΛΑΣ.

Τα διερευνώμενα αδικήματα, σύμφωνα με την ίδια παραγγελία, αφορούν τα εξής: διακεκριμένη φθορά πράγματος που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, κοινώς επικίνδυνη βλάβη (κατά συναυτουργία) από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (κατά συναυτουργία).



Ο Πρύτανης του Ιδρύματος δήλωσε ότι δεν υπήρξε θέμα διαρροής ραδιενέργειας ή ανάφλεξης και ότι τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

