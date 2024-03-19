Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος μετά την καταδίκη του σε 8ετή κάθειρξη για ασελγείς πράξεις σε βάρος της 16χρονης ανιψιάς του, τις οποίες κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανηλίκου και παραγωγή και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε συνολική κάθειρξη 10 ετών, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι επίδικες πράξεις τελέστηκαν το Φεβρουάριο του 2018 σε πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, την ώρα που η 16χρονη (τότε) κοιμόταν σε κουκέτα, ενώ στο ίδιο δωμάτιο βρισκόταν και η 12χρονη κόρη του κατηγορούμενου.

Η δικογραφία αναφέρεται σε τρία βίντεο που τράβηξε ο 55χρονος (σήμερα) καταδικασθείς.

Η ανήλικη απευθύνθηκε άμεσα με καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Ο 55χρονος στην απολογία του αρνήθηκε τις πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

