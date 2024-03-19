Μία πολύ επικίνδυνη – έως και δυνητικά θανατηφόρα – επίθεση έγινε πριν λίγες ημέρες στο ΑΠΘ, πριν την αστυνομική επιχείρηση της αστυνομίας το Σάββατο και τις 49 συλλήψεις.

Η επιχείρηση έγινε γιατί η αστυνομία είχε πληροφορίες ότι ομάδα ατόμων επιχείρησε να αφαιρέσει τις λαμαρίνες έξω από την υπό ανέγερση βιβλιοθήκη, στην πρώην κατάληψη του Βιολογικού.

Τελικά, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», τώρα αποδεικνύεται ότι κουκουλοφόροι είχαν επιτεθεί με αλυσοπρίονο στον υπόγειο χώρο της Φυσικομαθηματικής Σχολής, όπου βρίσκεται πυρηνικός αντιδραστήρας.

Ουσιαστικά, κάποιοι από τους συλληφθέντες -καταληψίες προσπάθησαν να πάρουν τις πλάκες ουρανίου από το περιβλημά του αντιδραστήρα, με κίνδυνο έκλυσης ποσότητας ραδιενέργειας από ράβδους ουρανίου ή από ειδική συσκευή νετρονίων.

Διαψεύδει ο πρύτανης

Απο την πλευρα ο πρύτανης του ΑΠΘ , Χαράλαμπος Φείδας, μιλώντας στο OPEΝ, ανέφερε οτι πριν απο ενάμιση περίπου μήνα βρέθηκε παραβιασμένο το λουκέτο στη πόρτα που οδηγεό στο υπόγειο που βρίσκεται ο αντιδραστήρας, αλλα δεν παραβιάστηκε ο χώρος που βρίσκεται ο αντιδραστήρας.

Συγκεκριμένα, ο πρύτανης ανέφερε ότι δεν έχει γίνει απολύτως καμία προσπάθεια τις προηγούμενες ημέρες να μπουν στο χώρο οπού βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας.

«Παραβίαση του χώρου που βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας δεν υπάρχει και δεν υπάρχει καμία περίπτωση διαρροής ενέργειας» τόνισε.

Εχθες, οι συλληθφέντες πέρασαν αυτόφωρο αλλά η δίκη αναβλήθηκε για τις 29 Μαρτίου λόγω απουσίας μαρτύρων,

Οι συλληθφέντες της χθεσινής επιχείρησης κατηγορούνται για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας, φθορά ξένης περιουσίας, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.