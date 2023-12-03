Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, υλοποίησαν, το προηγούμενο 24ωρο, σε περιοχές του δήμου Ωραιοκάστρου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της δράσης ελέχθησαν 42 ανήλικοι, ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ανάλογες εξορμήσεις, κατά την ίδια ανακοίνωση, θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

