Διάρρηξη σε σπίτι ιερέα σημειώθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας το βράδυ της Παρασκευής 01/12. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, το απόγευμα άγνωστος δράστης, προσέγγισε το σπίτι στο οποίο διαμένει και αφού διέρρηξε την είσοδο μπήκε μέσα και άρχισε να ψάχνει σε όλους τους χώρους για πολύτιμα αντικείμενα.

Κατάφερε να εντοπίσει χρυσαφικά και χρηματικό ποσό, τα οποία και αφαίρεσε και εν συνεχεία διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Ο ιερέας επέστρεψε λίγες ώρες αργότερα σπίτι του και διαπίστωσε το τι είχε συμβεί ενώ κάλεσε την αστυνομία. Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Διρφύων Μεσσαπίων, ανέλαβαν την διερεύνηση της υπόθεσης,ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

