Έργα τέχνης με τα οποία εκφράζει την ανάγκη να επιστρέψουν στην Ελλάδα τα γλυπτά του Παρθενώνα και όλοι οι αρχαίοι ελληνικοί θησαυροί, οι οποίοι κοσμούν μουσεία του κόσμου, φιλοτεχνεί εδώ και χρόνια, ο γλύπτης από την Κρήτη Μανώλης Χαρκούτσης.

Πρόσφατα μάλιστα, φιλοτέχνησε στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στην Φουερτεβεντούρα των Καναρίων Νήσων, γλυπτό από μέταλλο, ύψους πέντε μέτρων, το οποίο θα στηθεί σε δημόσιο χώρο.

Τίτλος του έργου είναι «Ο άνεμος της επιστροφής» (Viento de regressο στα ισπανικά). Η φόρμα του γλυπτού παραπέμπει σε αρχαία κολώνα ιωνικού ρυθμού, με κιονόκρανο το οποίο ξετυλίγεται και απλώνεται, «όπως απλώθηκαν σε όλο τον κόσμο, οι τέχνες, οι οποίες γεννήθηκαν στην Ελλάδα» επισημαίνει ο Μανώλης Χαρκούτσης.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρκούτση «η ελληνική αρχιτεκτονική επηρεάζει τους ανά τον κόσμο αρχιτέκτονες, από τα βάθη των αιώνων μέχρι τις μέρες μας. Το ίδιο το Βρετανικό Μουσείο στηρίζεται και συγχρόνως κοσμείται από κίονες ιωνικού ρυθμού. Σε συνδυασμό με την μετόπη του, όλο το οικοδόμημα μάς θυμίζει αρχαιοελληνικό ναό. Κτίρια επηρεασμένα από την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, βλέπουμε σε όλο τον δυτικό κόσμο, ακόμα και στον Λευκό Οίκο» πρόσθεσε ο Μανώλης Χαρκούτσης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «ας συνεχίσουν, λοιπόν, να αξιοποιούν την άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας κι ας επιστρέψουν τα έργα που οι πρόγονοί μας, Έλληνες γλύπτες, φιλοτέχνησαν. Ειδικότερα οι Βρετανοί, ας αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη, δηλαδή να επιστρέψουν, για πάντα, τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκεί όπου ανήκουν, στην Ελλάδα».

Ο γλύπτης Μανώλης Χαρκούτσης ζει και εργάζεται στον οικισμό Βενεράτο, λίγα χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Τα βασικά θέματα που τον απασχολούν, αφορούν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς και τη φύση. Χαρακτηριστικό της δουλειάς του είναι ότι στήνει σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αναπαραστάσεις αρχαιολογικών χώρων. «Είναι γλυπτά διαμαρτυρίας», όπως ο ίδιος λέει, «για τη βίαιη απομάκρυνση αρχαίων έργων τέχνης από τη χώρα μας, για την αρχαιοκαπηλία, αλλά και για την ανάγκη προστασίας των αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας».

Το 2006 φιλοτέχνησε γλυπτική εγκατάσταση με τον τίτλο «Πορεία», η οποία παραπέμπει σε συντρίμμια ναού. Το έργο είναι από πωρόλιθο και η αναπαράσταση είναι τόσο πειστική, ώστε να κάνει αρκετούς επισκέπτες να μπερδεύονται, αν πρόκειται για σύγχρονο έργο τέχνης ή για ναό που έχει σχεδόν καταστραφεί.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του, φέρει τον τίτλο «Return» (Επιστροφή) το οποίο φιλοτέχνησε το 2011. Αναπαριστά μαρμάρινο κίονα ιωνικού ρυθμού και κιονόκρανο, που όμως δίνει την αίσθηση ότι πέφτει. Από τότε και μετά, δημιουργεί φόρμες που παραπέμπουν σε κιονόκρανα τα οποία ξετυλίγονται.

«Φτιάχνω κολόνες ιωνικού ρυθμού και κιονόκρανα, τα οποία ξετυλίγονται σαν πάπυροι. Έτσι, επιχειρώ να δείξω την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού σε όλο τον κόσμο και με μία αφαιρετική έννοια, ότι πρέπει να επιστρέψουν τα γλυπτά εκεί όπου ανήκουν, στην Ελλάδα. Με την επιστροφή των γλυπτών, δηλαδή με την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, η ξετυλιγμένη φόρμα θα επανέλθει στη θέση της, για να επέλθει η αρμονία», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χαρκούτσης.

Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό έχει και το έργο που φιλοτέχνησε τον Οκτώβριο στην Ισπανία, στο πλαίσιο διεθνούς συμποσίου Γλυπτικής. Συγχρόνως, το έργο αποδίδει και τον δυνατούς ανέμους που πνέουν στην Φουερτεβεντούρα. Άλλωστε η λέξη Φουερτεβεντούρα σημαίνει δυνατός άνεμος. Έτσι δένει το ελληνικό με το ισπανικό στοιχείο.

Ο Μανώλης Χαρκούτσης σκοπεύει να επισκεφθεί κι άλλα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, για να στήσει σε πλατείες κίονες ιωνικού ρυθμού και κιονόκρανα που ξετυλίγονται, γλυπτά που θα «φωνάζουν» για την επιστροφή των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα.

Τα έργα του είναι κυρίως από μάρμαρο και από μέταλλο, μικρά αλλά και μεγάλα για δημόσιους χώρους.

Όπως μάλιστα τόνισε, «οι σύγχρονοι Έλληνες γλύπτες και όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος, μπορούμε νομίζω να ασχοληθούμε περισσότερο, μέσα από την τέχνη μας, με την μόνιμη επιστροφή των αρχαιοτήτων στη χώρα μας. Να πάρουμε όλοι σαφή θέση για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Είναι άδικο, γλυπτά που φιλοτεχνήθηκαν από τους προγόνους μας, τους αρχαίους Έλληνες, να έχουν αποκοπεί βίαια από το κυρίως σώμα τους και να κοσμούν μουσεία του κόσμου, με υπ' αριθμό ένα τα γλυπτά του Παρθενώνα».

Ολοκληρώνοντας, ο γλύπτης από την Κρήτη σημείωσε ότι «ο δυτικός κόσμος επικαλείται την Δημοκρατία, η οποία μάλιστα γεννήθηκε στην Ελλάδα, τους χρόνους κατά τους οποίους φιλοτεχνήθηκαν τα αρχαία γλυπτά, που πάρθηκαν βίαια από την χώρα μας. Στο όνομα λοιπόν της Δημοκρατίας, τα γλυπτά αυτά επιβάλλεται να επιστραφούν στους φυσικούς τους χώρους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.