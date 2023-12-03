Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 10:40 σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Αρκαδίας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μεγαλόπολης, στην Αρκαδία.
Σύμφωνα και με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν έξι χιλιόμετρα, βόρεια, βορειοανατολικά της Μεγαλόπολης.
