Τη σύλληψη δύο ατόμων και την ταυτοποίηση ακόμη δύο συνεργών τους, για περιπτώσεις κλοπών από σταθμευμένα οχήματα, που έλαβαν χώρα στην περιοχή του αεροδρομίου και της Θέρμης κατάφεραν αστυνομικοί των Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 43, 19, 27 και 28 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Θέρμης για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος, ο 27χρονος και ο 28χρονος, με όχημα το οποίο είχε μισθώσει ο 43χρονος, προσέγγισαν την Παρασκευή το βράδυ, σταθμευμένο όχημα επί της οδού Θεσσαλονίκης - Περαίας και αφού έσπασαν το πίσω τζάμι πόρτας του οχήματος, αφαίρεσαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, δύο κινητά τηλέφωνα, τραπεζικές κάρτες, καθώς και τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 26.450 ευρώ. Το περιστατικό αντιλήφθηκε ο οδηγός του σταθμευμένου οχήματος και ειδοποίησε άμεσα το Κέντρο 'Αμεσης Δράσης.

Μετά από έρευνες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας ανευρέθηκαν όλα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, πλην του χρηματικού ποσού, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους και στη συνέχεια από τις αναζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης 'Αμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο.

Πρωινές ώρες χθες, στην περιοχή των διαβατών, μετά από αστυνομική επιχείρηση από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και των Τμημάτων Ασφαλείας Ωραιοκάστρου και Θέρμης, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 19χρονος.

Σε νομότυπες έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των ανωτέρω, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ και ηλεκτρικά εργαλεία χειρός.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης προέκυψε πως τα τρία άτομα 19, 27 και 28 ετών, αντίστοιχα, στις 19-01-2024, προέβησαν στη διάρρηξη δύο ακόμη οχημάτων, που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή της Θέρμης και του αεροδρομίου και από τα οποία αφαίρεσαν συνολικά δύο τσάντες, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, χρυσή αλυσίδα λαιμού και διάφορα προσωπικά έγγραφα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών.

