Η κυκλοφορία των πλοίων στο Στενό του Βοσπόρου στην Τουρκία ανεστάλη σήμερα το πρωί έπειτα από συμβάν με την άγκυρα ενός πλοίου, ανέφερε το ναυτιλιακό πρακτορείο Tribeca.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η άγκυρα τού υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιου Peria λύθηκε από μόνη της λόγω των κακών καιρικών συνθηκών στην περιοχή της τρίτης γέφυρας κατά τη διέλευσή του από το στενό και δύο ρυμουλκά έχουν σταλεί για να το συνδράμουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.