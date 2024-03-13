Ποινική δίωξη για εξύβριση και απειλή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 32χρονου που συνελήφθη κατηγορούμενος για τη νέα ομοφοβική επίθεση εναντίον του 21 ετών μέλους της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, στη Θεσσαλονίκη.

Η εισαγγελέας τον παρέπεμψε να δικαστεί στο ακροατήριο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση, η οποία στρέφεται εναντίον του θύματος, για βίντεο που τράβηξε από το επίμαχο επεισόδιο.

Μόλις δύο 24ωρα μετά το ομοφοβικό επεισόδιο που δέχθηκε το 21 ετών θύμα στην πλατεία Αριστοτέλους, το οποίο και οδήγησε στη σύλληψη 21 ατόμων, το ίδιο άτομο κατήγγειλε ότι δέχθηκε ακόμα μία λεκτική επίθεση από δύο άτομα, αυτή τη φορά στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας. Αφού απευθύνθηκε στην Αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, ακολούθησε έρευνα, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί ο 32χρονος, ενώ το δεύτερο καταγγελλόμενο πρόσωπο παραμένει άγνωστο.

Όπως έγινε γνωστό, ο 32χρονος φέρεται να έχει καταδικασθεί κατά το παρελθόν για οπαδικό επεισόδιο σε αγώνα βόλεϊ και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, τους οποίους εξετάζεται εάν έχει παραβιάσει.

Η ταυτοποίησή του έγινε με βάση βίντεο που τράβηξε και προσκόμισε το 21 ετών θύμα, όπως προκύπτει από την έγκληση που υπέβαλε. Για τον λόγο αυτό, η εισαγγελέας παρήγγειλε τη διενέργεια ποινικής έρευνας για να διαπιστωθεί εάν τέλεσε το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

