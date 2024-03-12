Θεσσαλονίκη: Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. σε συγκέντρωση αντιεξουσιαστών - Δείτε βίντεο

Ομάδα αντιεξουσιαστών είχε συγκεντρωθεί νωρίς το απόγευμα μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία αρχαίας αγοράς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της συγκέντρωσής τους ήταν η διαμαρτυρία για την συγκέντρωση εθνικιστικής οργάνωσης μπροστά στο Ολύμπιον όπου θα προβαλλόταν ταινία, η αφίσα της οποίας έχει βλάσφημο περιεχόμενο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν τους αντιεξουσιαστές και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν από το σημείο, καθώς είναι σε ισχύ απόφαση απαγόρευσης συγκεντρώσεων από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι αντιεξουσιαστές οδηγήθηκαν από τις δυνάμεις στην οδό Φιλίππου, σε σημείο εκτός της απαγορευμένης ζώνης.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.