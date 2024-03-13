Καλά είναι τα νέα που έρχονται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όσον αφορά την πορεία της υγείας του μόλις 30 ημερών βρέφους, το οποίο μεταφέρθηκε εκεί το μεσημέρι της Τρίτης 12 Μαρτίου χωρίς σφυγμό από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το βρέφος αποσωληνώθηκε και συνεχίζει να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ.

Το 30 ημερών βρέφος έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως η υγεία του είναι σε καλή κατάσταση.

Σημειώνεται πως ο επικεφαλής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο Ανδρέας Ηλιάδης, από την πρώτη στιγμή μαζί με την ομάδα του έχει επιληφθεί του σοβαρού περιστατικού με το βρέφος, από την Πάτρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.