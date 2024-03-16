«Η πολιτεία οφείλει να διαφυλάσσει τη δημόσια περιουσία από καταστροφές που προκαλούνται από τη δράση οργανωμένων ομάδων που χρησιμοποιούν τον εκφοβισμό, την τρομοκράτηση και τη βία για να επιβάλουν τις απόψεις τους», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ, Χαράλαμπος Φείδας, σχετικά με την αστυνομική επιχείρηση στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

«Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις ουδεμία σχέση έχουν με τη δράση αυτών των μειοψηφικών ομάδων, οι οποίες προσπαθούν να επιβάλουν τη "μοναδική αλήθεια" τους με βίαιες ενέργειες που συντηρούν ένα κλίμα ανασφάλειας, φαλκιδεύουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και παρεμποδίζουν τη λειτουργία των Α.Ε.Ι», τόνισε.

Επισήμανε, τέλος ότι «με το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι δημόσιες αρχές μπορούν να επέμβουν στον χώρο του πανεπιστημίου αυτεπάγγελτα, όταν διαπιστώσουν ότι τελούνται αξιόποινες πράξεις».

Σε 49 προσαγωγές προχώρησαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας, μετά την επέμβαση στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες ότι άγνωστοι προσπάθησαν να προκαλέσουν φθορές στην υπό ανέγερση βιβλιοθήκη, στον χώρο της πρώην κατάληψης του Βιολογικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

