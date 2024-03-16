Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί στον Αμπελώνα – Συναγερμός στο ΕΚΑΒ

Συναγερμός στο ΕΚΑΒ σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου για τροχαίο ατύχημα στον Αμπελώνα Λάρισας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα παιδί 4 ετών, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.
Πηγή: onlarissa.gr
