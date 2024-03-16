Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί στον Αμπελώνα – Συναγερμός στο ΕΚΑΒ

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

παράσυρση 4χρονου

Συναγερμός στο ΕΚΑΒ σήμερα το μεσημέρι του Σαββάτου για τροχαίο ατύχημα στον Αμπελώνα Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένα παιδί 4 ετών, παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.

Πηγή: onlarissa.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα παράσυρση παιδί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark