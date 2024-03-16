Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαρτίου

Tην περίοδο 19 έως 22 Μαρτίου, θα καταβληθούν συνολικά 90.223.745 ευρώ σε 96.786 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 19 έως 22 Μαρτίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Από τις 19 έως 22 Μαρτίου θα καταβληθούν 19.800.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Στις 20 Μαρτίου θα καταβληθούν 12.723.745 ευρώ σε 29.666 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 14 εκατ. ευρώ σε 170 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου». 700.000 ευρώ σε 1000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

