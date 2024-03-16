Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 22 Μαρτίου

Tην περίοδο 19 έως 22 Μαρτίου, θα καταβληθούν συνολικά 90.223.745 ευρώ σε 96.786 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα:
- Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 19 έως 22 Μαρτίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:
- Από τις 19 έως 22 Μαρτίου θα καταβληθούν 19.800.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 20 Μαρτίου θα καταβληθούν 12.723.745 ευρώ σε 29.666 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας.
- Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 25 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 18 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 14 εκατ. ευρώ σε 170 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
- 700.000 ευρώ σε 1000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
Πηγή: skai.gr
