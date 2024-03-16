Σε 49 προσαγωγές προχώρησαν οι δυνάμεις της Αστυνομίας, μετά την επέμβαση στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε μετά από πληροφορίες ότι άγνωστοι προσπάθησαν να προκαλέσουν φθορές στην υπό ανέγερση βιβλιοθήκη, στον χώρο της πρώην κατάληψης του Βιολογικού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση αλληλεγγύης στους προσαχθέντες στην πλατεία Χημείου. Σε συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην αστυνομική επιχείρηση αυτή την ώρα στην Καμάρα καλεί ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής.



Η Σχολή τελούσε υπό κατάληψη εδώ και αρκετές εβδομάδες με αφορμή το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση εντός του ΑΠΘ πραγματοποιήθηκε επειδή η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε πως ομάδα ατόμων επιχείρησε να αφαιρέσει τις λαμαρίνες έξω από την υπό ανέγερση βιβλιοθήκη, στην πρώην κατάληψη του Βιολογικού.

Τα άτομα που φέρονται να επιχείρησαν να αφαιρέσουν τις λαμαρίνες φαίνεται να είχαν κρυφτεί μετά εντός του κτηρίου, με την ΕΛΑΣ να προχωρά σε επέμβαση εντός της Σχολής για να τους εντοπίσει.

Ομάδα ατόμων που βρίσκεται εντός της Σχολής Θετικών Επιστημών, βγήκε στην είσοδο της ΣΘΕ κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, ζητώντας την απομάκρυνση των αστυνομικών δυνάμεων από το campus.

Όταν η Αστυνομία κλήθηκε να απομακρύνει άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ΑΠΘ, στην οδό Εθνικής Αμύνης, επικράτησε μικροένταση με τα άτομα να αρνούνται αρχικά να αποχωρήσουν από το σημείο.

