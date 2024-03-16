Προθέρμανση με τη Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση χθες στην Πάτρα… για χιλιάδες καρναβαλιστές λίγο πριν τη σημερινή Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής.

Πάνω από 60.000 καρναβαλιστές με 181 πληρώματα, ξεπερνώντας φέτος κάθε προηγούμενο, θα ξεχυθούν στους δρόμους, συμμετέχοντας στις μεγάλες παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού 2024, στο Σαββατοκύριακο της κορύφωσης του κεφιού.

Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ από την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση:

Η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Σαββάτου έδωσε λάμψη και μεγαλοπρέπεια στη νύχτα του τελευταίου Σαββάτου του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η παρέλαση ακολουθεί την οδό Κορίνθου και έχουν ως αφετηρία το ύψος της οδού Γούναρη. Η ποδαράτη παρέλαση θα καταλήξει στο ύψος της οδού Κολοκοτρώνη.

Δείτε ζωντανά την παρέλαση:

Εκτός από τα άρματα του Δήμου, παρέλασαν τα πληρώματα με τους χιλιάδες καρναβαλιστές χωρίς όμως τα δικά τους άρματα και τις μικροκατασκευές. Για αυτό έχει πάρει και το όνομα Ποδαράτη.

Η μουσική συνδράμει στο ξεφάντωμα, οι φωτισμοί, τα χρώματα, ο αυθορμητισμός υφαίνουν ένα πρωτοφανές γαϊτανάκι διασκέδασης που ξετυλίγεται στο τέλος της παρέλασης στην πλατεία Γεωργίου Α΄.

Ένα εντυπωσιακό πανόραμα χρωμάτων, φαντασίας, έμπνευσης, δημιουργίας και συμμετοχής που μεταμορφώνει την πόλη δίνοντας ατμόσφαιρα γενικευμένης γιορτής. Aντλεί από ένα ευρύτατο φάσμα επιρροών και δημιουργικών ερεθισμάτων.

Θέματα με σατιρικό πνεύμα, καλλιτεχνική κατεύθυνση, επίκαιρη ή διαχρονική ισχύ γεννώνται από το καρναβαλικό τους δαιμόνιο.

Εκεί καρναβαλιστές και θεατές εμπλέκονται σε ένα ατέλειωτο πάρτι, που συνεχίζεται όλη τη νύχτα στους δρόμους και στα κέντρα διασκέδασης της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

Στη Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση έχουν δηλώσει συμμετοχή 192 πληρώματα που μετατρέπουν όλη την πόλη σε πεδίο αστείρευτης χαράς και κεφιού.

