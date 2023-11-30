Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα, 51χρονος που κατηγορείται ότι είχε κλείσει ραντεβού σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ανήλικο μαθητή τον οποίο παρενοχλούσε στέλνοντάς του μηνύματα μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 51χρονος έχει ήδη καταδικαστεί, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου (πρωτόδικο δικαστήριο) για προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους, σε φυλάκιση 4 ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό όρους, ενώ του είχε επιβληθεί και χρηματικό πρόστιμο 300 ημερησίων μονάδων προς 5 ευρώ την ημέρα (δηλαδή 1.500 ευρώ).

Κατά της απόφασης αυτής, ο 51χρονος είχε ασκήσει έφεση, η οποία προσδιορίστηκε και εξετάστηκε τον Φεβρουάριο του 2023 από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου, και καθώς ουδείς εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη.

Ως εκ τούτου ο 51χρονος διατήρησε την πρωτόδικη ποινή που του είχε επιβληθεί και καθώς εκκρεμούσε η καταδίκη του, στις 19 Ιουνίου 2023 εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Ο ίδιος κίνησε τις νόμιμες διαδικασίες ώστε η υπόθεσή του να εκδικαστεί εκ νέου από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Δωδεκανήσου, κάτι που έχει προσδιοριστεί να γίνει στις 5 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 51χρονος φέρεται ότι από το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2019 και για ενάμιση μήνα συνομιλούσε μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ένα ανήλικο αγόρι, ηλικίας τότε 13 ετών, προτείνοντάς του να το συναντήσει με σκοπό να ενεργήσει γενετήσια πράξη μαζί του.

Μάλιστα στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 ο πατέρας του ανήλικου προσποιούμενος τον γιο του, συνομίλησε με τον 51χρονο και έκλεισαν ραντεβού σε καφετέρια της Ρόδου όπου εκεί μόλις τον συνάντησε τον ξυλοφόρτωσε.

Απολογούμενος στο πρωτόδικο (Αυτόφωρο) δικαστήριο ο 51χρονος είχε πει ότι μόνο συνομιλούσε με τον ανήλικο διότι νόμιζε ότι είχε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να τον βοηθήσει, ότι δεν γνώριζε τι τάξη πήγαινε και πως δεν ήθελε να του κάνει κακό γι’ αυτό και το ραντεβού κλείστηκε σε καφετέρια και όχι οπουδήποτε αλλού. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι νιώθει έλξη για τα ανήλικα και πως είχε ζητήσει και επιστημονική βοήθεια γι’ αυτό.

