«Ήθελαν να γλιτώσουν τα τομάρια τους . Θεώρησαν πιο σημαντικό να φύγουν παρά να βοηθήσουν την Έμμα». Η παραπάνω αποστροφή ανήκει στη μητέρα της θανούσας και λέχθηκε κατά την κατάθεση της ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.

Ύστερα από καθυστέρηση για τη διευθέτηση διαδικαστικών θεμάτων που αφορούσαν την αποχή των δικηγόρων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για την θανατηφόρα παράσυρση με εγκατάλειψη τής νεαρής φοιτήτριας από την Κρήτη, τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 2023, στην οδό Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας.

Για την υπόθεση κατηγορείται ο 28χρονος οδηγός Ι.Χ. αυτοκίνητου, ο οποίος είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές ενώ, με βούλευμα απαλλάχθηκε η 29χρονη (τότε) συνοδηγός.

Οι μητέρα επέρριψε ευθύνες και στους δύο επιβαίνοντες του οχήματος επειδή εγκατέλειψαν αβοήθητο το θύμα.

«Ήμασταν στα Χανιά. Το παιδί είχε φύγει και εγώ περίμενα ξύπνια μέχρι να φτάσει με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη. Αργούσε να με πάρει τηλέφωνο. Η πτήση καθυστέρησε. Μου είπε “θα σε πάρω μετά”. Το είχα στο αθόρυβο το τηλέφωνο. Γύρω στις 2 π.μ. ήρθε η αδελφή μου και είπε ότι το παιδί είχε πάθει ατύχημα . Κλείσαμε με το πρώτο διαθέσιμο αεροπλάνο για να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη. Κατά την πτήση μας κάλεσα από το νοσοκομείο για να μας ενημερώσουν ότι πρέπει να κάνουν μια σειρά επεμβάσεων. Η Έμμα πήγαινε στο σπίτι μιας φίλης και συμφοιτήτριας της γιατί ήθελε να της δώσει δώρο για τα γενέθλια της. Της είχε αγοράσει δώρο» ανέφερε η μητέρα της.

Η Εμμανουέλα γενικά ήταν ένα παιδί προσεκτικό. Πρόσεχε τον εαυτό της. Όλη μέρα περπατούσε. Πέρασε από ένα μαγαζί, αγόρασε κεράκια και τούρτα για τη φίλη της. Πέρασε την Εγνατία για να πάει στο σπίτι της φίλης της. Οι μάρτυρες είπαν χτυπήθηκε από ένα αυτοκίνητο που έχασε τον έλεγχο και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, με κατεύθυνση από τα πανεπιστήμια προς την Καμάρα. Άκουγαν έναν τρομακτικό θόρυβο που πλησίασε. Αφού χτύπησε το παιδί έπεσε πάνω σε κάδους και σε σταθμευμένα οχήματα. Για να μπορέσει να φύγει έκανε όπισθεν και την ξαναπάτησε.

Υπήρχε συνοδηγός που τα είδε όλα.

Ήθελε να κάνει φόρμουλα 1. Το αυτοκίνητο ήταν “πειραγμένο”. Όταν χτύπησε δεύτερη φορά το παιδί, εξαφανίστηκε. Ο οδηγός εξαφανίστηκε μέχρι να παρέλθει το Αυτόφωρο.

Η συνοδηγός πήγε σπίτι της φτιάχτηκε, βάφτηκε και πήγε στη δουλειά της σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Στη συνέχεια συνελήφθη στην εργασία της. Δεν έκανε τίποτα να βοηθήσει το παιδί μας. Ήθελαν να γλιτώσουν τα τομάρια τους. Το θεώρησαν πιο σημαντικό να φύγουν παρά να βοηθήσουν την Έμμα”.

Ακόμη, η μητέρα επισήμανε τα εξής:

«Έχω άλλη μια κόρη η οποία μου είπε: “Εσύ έχασες μια κόρη. Εγώ έχασα το μέλλον μου». Έκαναν σχέδια μαζί. Ο άνθρωπος αυτός (σ.σ. ο κατηγορούμενος) κρατούσε στα χέρια του ένα φονικό όπλο. Δεν έπρεπε να είναι στην Ελλάδα. Ήταν παράνομος. Δεν ξέρω τη διαπαιδαγώγηση είχε η συνοδηγός από την οικογένεια της . Αυτοί οι άνθρωποι δεν σκότωσαν μόνο έναν άνθρωπο. Σκότωσαν μια κόρη, μια αδελφή,. εγγονή, μια φίλη, μια συμφοιτήτρια. Έχουν σκοτώσει και καταστρέψει πολλές ζωές”.

