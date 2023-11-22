Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Απομακρύνουν την νταλίκα που έπεσε από τη γέφυρα - Δείτε φωτογραφίες

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και κατάφερε μόνος του να απεγκλωβιστεί από την νταλίκα

Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα η επιχείρηση της απομάκρυνσης της νταλίκας που βρέθηκε στο κενό, αφού ο οδηγός της έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτή να προσγειωθεί καθέτως όπως φαίνεται στο οδόστρωμα, επί της ΠΑΘΕ, στην έξοδο από την εξωτερική Περιφερειακή Οδό της πόλης.

Στο σημείο μετά το ατύχημα έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όμως ο οδηγός… είχε Άγιο, τραυματίστηκε ελαφρώς και κατάφερε μόνος του να απεγκλωβιστεί και να βγει από το όχημα.

Στην συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

