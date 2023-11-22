Τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νταλίκα έπεσε από γέφυρα - Βίντεο

Φορτηγό έπεσε το πρωί από γέφυρα, στη σύνδεση της εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός.
Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς ο οδηγός βγήκε μόνος του από το όχημα.
@radiothessaloniki945 Φορτηγό έπεσε από γέφυρα στην εξωτερική περιφερειακή #rthess #thessaloniki #rain #accident ♬ original sound - Radio Thessaloniki 94,5
Η βροχόπτωση που επικρατεί από νωρίς στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν τροχαία ατυχήματα με υλικές μόνο ζημιές. Σε βασικές οδικές αρτηρίες επικράτησαν συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.
