Τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νταλίκα έπεσε από γέφυρα - Βίντεο

Φορτηγό έπεσε το πρωί από γέφυρα, στη σύνδεση της εξωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει, καθώς ο οδηγός βγήκε μόνος του από το όχημα.

Η βροχόπτωση που επικρατεί από νωρίς στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και η ολισθηρότητα του οδοστρώματος είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν τροχαία ατυχήματα με υλικές μόνο ζημιές. Σε βασικές οδικές αρτηρίες επικράτησαν συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.