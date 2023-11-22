Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε οικία στην Ελευσίνα

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες πυροσβέστες

πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε σε σπίτι επί της οδού Γκίκα στην Ελευσίνα σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις την πυροσβεστική, στην επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ένα κλιμακοφόρο.

