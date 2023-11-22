Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε σε σπίτι επί της οδού Γκίκα στην Ελευσίνα σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις την πυροσβεστική, στην επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ένα κλιμακοφόρο.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, #υπό_έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε οικία στην Ελευσίνα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 22, 2023

Πηγή: skai.gr

