Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά ξέσπασε σε σπίτι επί της οδού Γκίκα στην Ελευσίνα σήμερα το μεσημέρι.
Σύμφωνα με τις την πυροσβεστική, στην επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ένα κλιμακοφόρο.
Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, #υπό_έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε οικία στην Ελευσίνα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 22, 2023
Πηγή: skai.gr
