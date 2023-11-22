Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές περιοχές της χώρας πραγματοποιούνται αυτή την ώρα από πολίτες οι οποίοι εκφράζουν την αντίδρασή τους στα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, έξω από το υπουργείο Οικονομικών, στην πλατεία Συντάγματος, ενώ την ίδια στιγμή δυναμική συγκέντρωση πραγματοποιείται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη

Ίδια εικόνα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το thesitval.gr, απεργούν σήμερα οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, καθώς συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία της ΠΟΕΙΑΤΑ, αντιδρώντας στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Οι οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν στις 9:30 το πρωί στην οδό Μιχαήλ Ψελλού και έπειτα πραγματοποίησαν πορεία με τα ταξί στο κέντρο της πόλης και κατευθύνθηκαν προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, όπου επέδωσαν κοινό ψήφισμα και με άλλους ελεύθερους επαγγελματίες της πόλης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης, Κλήμης Λεοντής, «Είναι ένα άδικο φορολογικό νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση. Ζητά από κάθε ελεύθερο επαγγελματία κοντά στις 3.000 ευρώ τεκμαρτό φόρο και αυτός όπως καταλαβαίνετε στα μικρά στρώματα των ελεύθερων επαγγελματιών δεν μπορεί να περάσει, δεν μπορεί να πληρωθεί. Είναι αρκετά χρεωμένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δέκα χρόνια κρίση, τρία χρόνια κορωνοϊό, υγειονομική κρίση πολέμους, τώρα πάμε να ορθοποδήσουμε και τώρα έρχονται οι τεκμαρτοί φόροι για να πληρωθούν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και οριζόντια. Αντιδρούμε σήμερα, ξεκινάμε την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση και θα γίνουν και άλλες κινητοποιήσεις αν η κυβέρνηση δεν θέλει να διορθώσει τίποτα από αυτά που έχουν καταθέσει στο νομοσχέδιο».

Η απεργία ξεκίνησε στις 5 το πρωί της Τετάρτης και θα κρατήσει έως τις 5 το πρωί της Πέμπτης.

Συγκεντρώσεις και στην Πάτρα

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας, στην οποία συμμετείχαν, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Δικηγορικού Συλλόγου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων κ.α.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης, παρέμειναν κλειστά τα εμπορικά καταστήματα της πόλης με απόφαση του συλλόγου, ενώ οι ιδιοκτήτες των ταξί πραγματοποίησαν αυτοκινητοπορεία από το κέντρο της Πάτρας προς τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλής, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η κυβέρνηση έβαλε για άλλη μία φορά κατά του εύκολου στόχου, δηλαδή εναντίον των ελεύθερων επαγγελματιών, εφαρμόζοντας ένα αναχρονιστικό και οριζόντιο μέτρο φορολόγησης».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου, Κώστας Ζαφειρόπουλος, σημείωσε ότι «το ελληνικό εμπόριο θα αφελληνιστεί και θα εξαφανιστεί».

Μετά την συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

Κρήτη

Το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιήθκε συλλαλητήριο στην Πλατεία Ελευθερίας, στο οποίο συμμετέχουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι, η ΟΕΒΕΝΗ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, το Οικονομικό Επιμελητήριο, οι ιδιοκτήτες ταξί κ.α.



Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των φορέων, οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νέα φορολογικά μέτρα, με την εισαγωγή τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, πλήττουν καίρια τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού στο όνομα της δήθεν καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, προωθούνται οριζόντια και ως εκ τούτου άδικα μέτρα και υιοθετείται η πρακτική «καλύτερα λίγα από πολλούς, παρά πολλά από λίγους».

Δυναμική συγκέντρωση και στον Βόλο

Δυναμική συγκέντρωση, με ικανοποιητική συμμετοχή έκαναν σήμερα το πρωί στον Βόλο επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, αναφέρει το magnesianews.gr με ντεκόρ έναν φορτωτή και ταξί και κρατώντας πανό, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Όπως υποστηρίζουν τα οριζόντια μέτρα που προβλέπει, που μόνο την καταστροφή θα φέρουν στους επαγγελματίες, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν από το 2024 επιπλέον φορολογία κατά 151%, μετά από 10 χρόνια μνημονιακής κρίσης, ενεργειακής, πανδημικής και με το κύμα ακρίβειας που υπάρχει και θα τους αναγκάσει να κλείσουν.

