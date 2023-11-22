Πέθανε η 16χρονη που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού σε κωματώδη κατάσταση έπειτα από χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών από τις 6 Νοεμβρίου. Εϊχε εντοπιστεί στις αρχές του μήνα, σε σπίτι στον Βύρωνα χωρίς τις ασθήσεις της. Μετά τη διακομιδή τής 16χρονης στο νοσοκομείο η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και αφορά τη δράση σπείρας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των οποίων και το ιδιαίτερα επικίνδυνο λόγω τοξικότητας μείγμα "σίσα" που έχει πολύ χαμηλή τιμή. Για την υπόθεση έχουν οδηγηθεί στη φυλακή οι δύο από τους πέντε κατηγορούμενους. Οι υπόλοιποι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται πως στην υπόθεση, έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι συνελήφθησαν πρωινές ώρες στις 14 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που συμμετείχαν σε κύκλωμα ναρκωτικών.

Τα μέλη της σπείρας οδηγούσαν τα θύματά τους σε ένα σπίτι στο Βύρωνα, ενώ τα ναρκωτικά τα είχε αποθηκεύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη Γλυφάδα.

Σε βάρος του ιδιοκτήτη των αποθηκών, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Προφυλακιστέοι οι δύο από τους πέντε κατηγορούμενους για το κοκτέιλ ναρκωτικών στη 16χρονη

Την προφυλάκιση δύο εκ των πέντε κατηγορουμένων για την υπόθεση ναρκωτικών στη 16χρονη στον Βύρωνα, διέταξε ο εισαγγελέας. Οι πέντε κατηγορούμενοι απολογήθηκαν στις 20 Νοεμβρίου, καταθέτοντας τις δικές τους εκδοχές για την υπόθεση που είχε ως κατάληξη ένα 16χρονο κορίτσι να νοσηλεύεται και να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Εκτός των δύο που προφυλακίστηκαν, ένας άνδρας και ένας ανήλικος αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο ΑΤ ενώ ακόμα μία νεαρή γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Η έκτη συλληφθείσα, επίσης ανήλικη, αφέθηκε ελεύθερη την Παρασκευή με εντολή εισαγγελέα. Όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ και οι δυο προφυλακισθέντες αρνούνται ότι χορήγησαν εκείνοι το επικίνδυνο κοκτέιλ ουσιών στη 16χρονη.

