Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της πόλης με απόφαση της ΕΛ.ΑΣ 

Την απαγόρευση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης για σήμερα, από τις 2 μ.μ. έως τις 12 τα μεσάνυχτα, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Τη σχετική απόφαση έλαβε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση επιβάλλεται «καθώς ενόψει της πραγματοποίησης εξαγγελθεισών συναθροίσεων επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, καθώς και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στην οριοθετημένη και κεντρικότερη περιοχή της πόλης» όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Για τις 7 το απόγευμα έχει αναρτηθεί διαδικτυακό κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον Κινηματογράφο «Ολύμπιον», με αφορμή την αφίσα του ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα Κορμιά», που απεικονίζει σταυρωμένη μία ημίγυμνη εγκυμονούσα. Η ταινία πρόκειται να προβληθεί απόψε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η παραπάνω απαγόρευση ισχύει για τους παρακάτω δρόμους: Λ. Νίκης - 30ης Οκτωβρίου - Γ΄ Σεπτεμβρίου - Λ. Στρατού - Αγγελάκη - Εγνατία - Μ. Γενναδίου - Φιλίππου - Χαλκέων - Εγνατία - Μοναστηρίου - Ταντάλου - Καζαντζάκη - Αναγεννήσεως - 26ης Οκτωβρίου - Καρατάσου - Ν. Κουντουριώτου - Λ. Νίκης, καθώς και στην πλατεία - μνημείο Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης και την εφαπτόμενη σ' αυτήν πλατεία αγαλμάτων Μ. Αλεξάνδρου και Κ. Καραμανλή, σε όλη την έκταση αυτών, που οριοθετείται από τις οδούς Λ. Νίκης - 30ης Οκτωβρίου (έως του σημείου που η 30ης Οκτωβρίου τέμνεται με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου) και σε όλο το πλακόστρωτο της παραλίας, που περικλείεται από τις ανωτέρω οδούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

