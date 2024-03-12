Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 36χρονου για σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας

Εκατοντάδες αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας κατηγορείται ότι κατείχε 36χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Πολλά από τα αρχεία -σύμφωνα με τη δικογραφία- απεικόνιζαν παιδιά, ηλικίας 6 έως 13 ετών.

Προηγήθηκε έρευνα των αστυνομικών που κατάφεραν να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά του ίχνη.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου βρέθηκε το συγκεκριμένο υλικό, με αποτέλεσμα να γίνει η σύλληψη.

Σε βάρος του 36χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για προμήθεια, κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.