Διορθωτικές αποζημιώσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης μιλώντας στο «Κανάλι 1» του Πειραιά.

Οι εν λόγω αποζημιώσεις αφορούν στους πληγέντες που είχαν εντοπίσει λάθη στις αρχικώς καταβληθείσες προκαταβολές από τον ΕΛΓΑ και είχαν ενημερώσει το τηλεφωνικό κέντρο του Οργανισμού στη Λάρισα.

Μιλώντας για το θέμα της λίμνης Κάρλα ο κ. Αυγενάκης σημείωσε ότι με τα σημερινά δεδομένα η κατασκευή τούνελ θεωρείται φαραωνικό έργο και ανακοίνωσε ότι η λογική που προκρίνεται είναι αυτή του να μη φτάνει το νερό στην Κάρλα. Κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σύμφωνα με τον ίδιο, με κατασκευή σημείων συγκέντρωσης νερού, το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για άρδευση.

Αναφορικά με τους ελέγχους της αγοράς για την προστασία των ελληνικών προϊόντων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι «για κανενός το χατίρι δεν κάνουμε πίσω» υπογραμμίζοντας πως οι έκτακτοι έλεγχοι μικτών κλιμακίων που ξεκίνησαν από το τέλος Ιανουαρίου, θα συνεχισθούν και θα ενταθούν και στα γαλακτοκομικά, και το λάδι, και στο μέλι, και στα οπωροκηπευτικά, αλλά -και εν όψει Πάσχα- και στο κρέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

