Καθολική υποστήριξη κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Σφακιά στο νομό Χανίων αναδείχθηκε κατά τη διευρυμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σφακίων με θέμα «Σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και δικτύου πυλώνων υψηλής τάσης στις περιοχές του Δήμου Σφακίων».

Παρουσία πλήθος κόσμου, φορέων, καθώς και εκπροσώπων υπηρεσιών έδρας, ο δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός μίλησε για τις αρνητικές συνέπειες του εγχειρήματος στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνία των Σφακίων, λόγω των παρενεργειών που θα επέλθουν, όπως τόνισε, στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στον τουρισμό, ο οποίος αυξάνεται δυναμικά στην περιοχή.

Το σχέδιο όπως έχει κατατεθεί στο ΥΠΕΝ προβλέπει την κατασκευή 6 Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) σε τέσσερις δήμους του νομού Χανίων ισχύος 288 MW και μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 256,36 MW.

Οι αιολικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν στους δήμους Σφακίων, Αποκορώνου, Κισσάμου και Κανδάνου Σελίνου.

Η διευρυμένη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι αναλυτικά για τα σχέδιο για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών.

Παράλληλα έγινε ενημέρωση με προβολή και αναφερόμενα στοιχεία σχετικώς με την τεχνική περιγραφή του έργου από τον ειδικό συνεργάτη δημάρχου Σφακίων, Σταύρο Καπριδάκη, ηλεκτρολόγο-μηχανικό, και την Σοφία Λύκου, πολιτικό-μηχανικό, αντιπρόεδρο του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ελευθέριο Κοπάση, τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νικόλαο Καλογερή, τον δήμαρχο Αποκορώνου Χαράλαμπο Κουκιανάκη, τον δήμαρχο Κισσάμου Γεώργιο Μυλωνάκη, τον εκπρόσωπο Καντάνου-Σελίνου αντιδήμαρχο Αντώνιο Καστρινάκη, τον τέως βουλευτή ΚΚΕ Χανίων και περιφερειακό σύμβουλο Αλέξανδρο Μαρινάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Σφακιανών Νομού Χανίων Ανδρέα Μανουσέλη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Νομού Χανίων Μανούσο Σταυργιανουδάκη, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Άρη Μουστάκα, καθώς και από τους κατοίκους της περιοχής.

Μηνύματα συμπαράστασης στην αντίδραση των φορέων και της κοινωνίας των Σφακίων απέστειλαν οι βουλευτές Χανίων Σέβη Βολουδάκη (ΝΔ) και Παύλος Πολάκης (ΣΥΡΙΖΑ) καθώς και το Δ.Σ. της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, flashnews.gr

Πηγή: skai.gr

