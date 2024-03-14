Την ανήλικη ανιψιά του κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά για μία πενταετία ένας 42χρονος σε περιοχή της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, όπως αποκάλυψε η έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της 22χρονης, σήμερα, φερόμενης παθούσας, σύμφωνα με την οποία κατά την περίοδο 2010-2015, όταν η ίδια ήταν ανήλικη (από τα 8 έως τα 13 έτη) ο 42χρονος - εξ αγχιστείας - θείος της (σύζυγος της θείας της), εκμεταλλευόμενος την απουσία των γονιών της, προέβη κατ' επανάληψη και χωρίς τη θέλησή της σε ασελγείς πράξεις εναντίον της.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε - επιπλέον - ότι κατά το 2010 ο ίδιος παρακολουθούσε ενώπιον του 4χρονου γιου του και του 7χρονου ανιψιού του ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Κατά την προανάκριση δε, ερευνήθηκε καταγγελία της ετεροθαλούς αδελφής του για άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις που έκανε σε βάρος της, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, εναντίον του 42χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα του βιασμού, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιον τους, κατάχρησης ανηλίκων και απειλής.

Η δικογραφία διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

