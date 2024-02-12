Βιασμός 15χρονης στο Ρέθυμνο: Στην ανακρίτρια η ανήλικη για συμπληρωματική κατάθεση

Το κατώφλι της ανακρίτριας Ρεθύμνου αναμένεται να περάσει σήμερα η 15χρονη προκειμένου να καταθέσει για την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από 12 συνολικά άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 15χρονη έχει μιλήσει ήδη στο παρελθόν στις Αρχές ωστόσο η ανακρίτρια την καλεί για συμπληρωματική κατάθεση.

Την ίδια ώρα, οι 11 κατηγορούμενοι έχουν πάρει προθεσμία και αναμένεται να καταθέσουν εντός της εβδομάδας ενώ ο 12ος εμπλεκόμενος, ο Πακιστανός που φέρεται να έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στην φρικιαστική αυτή υπόθεση, είναι ήδη προφυλακισμένος για άλλα αδικήματα.

Η υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 15χρονη το 2022 και το 2023 είχε βιαστεί τέσσερις φορές ενώ σε βάρος της είχαν ασελγήσει αρκετοί νεαροί – κυρίως – άνδρες, Έλληνες αλλά και αλλοδαποί.

Όπως είναι γνωστό ήδη στην δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια της ανακρίτριας εμπλέκονται 12 άτομα, μεταξύ αυτών, ένας 38χρονος Πακιστανός.

Ο Πακιστανός έχει ήδη συλληφθεί ενώ ο ίδιος είναι στη φυλακή για διαφορετική υπόθεση.

Εργαζόταν στα χωράφια του πατέρα

Ο 38χρονος Πακιστανός εκείνη τη χρονική περίοδο βρισκόταν στον Μυλοπόταμο ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του cretapost εργαζόταν και για τον 50χρονο πατέρα της 15χρονης κοπέλας.

Ενδέχεται ο 38χρονος να ήταν εκείνος που εξωθούσε στην πορνεία την 15χρονη γνωρίζοντάς την σε κάποιους από τους εμπλεκόμενους.

Η ανώνυμη καταγγελία και οι πολύμηνες έρευνες

Αρχές του προηγούμενου καλοκαιριού το «Χαμόγελο του Παιδιού» δέχεται ένα ανώνυμο τηλεφώνημα που έκανε λόγο ότι υπήρχε περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης σε ανήλικη στην ευρύτερη περιοχή της ενδοχώρας των Χανίων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές που ξεκίνησαν τις έρευνες.

Εντοπίστηκε η 15χρονη η οποία και υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση κατά την οποίαν διαπιστώθηκε ο βιασμός της αλλά και η τέλεση γενετήσιων πράξεων με άλλους άνδρες.

Η αστυνομία προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφία σε βάρος 12 ανδρών και την υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου.

Ο έλεγχος στο σπίτι και η αυτοκτονία του πατέρα

Αρχές του Ιανουαρίου πραγματοποιείται έρευνα στο σπίτι όπου μένει η 15χρονη μαζί με την μητέρα και τον πατέρα της.

Όπως αναφέρουν συγγενείς του 50χρονου άνδρα, τότε είναι η στιγμή που ο πατέρας μαθαίνει τι έχει συμβεί.

Ο ίδιος, μην μπορώντας να το αντέξει, έφυγε από το σπίτι του πήγε και αγόρασε μία φιάλη υγραερίου και πήγε σε ένα απόμερο μέρος με το αυτοκίνητό του.

Λίγες ημέρες αργότερα, και μετά την δήλωση της εξαφάνισής του, εντοπίζεται στη θέση του οδηγού έχοντας δίπλα του ανοιχτή τη φιάλη του υγραερίου με τις αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοκτονία.

