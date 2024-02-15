Φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενός ανήλικου κοριτσιού με την συνδρομή του πατέρα της, η οποία είχε προκαλέσει πανελλήνιο σάλο, προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου την 4η Μαρτίου 2024.

Το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε τους κατηγορούμενους - και συγκεκριμένα τον 41χρονο πατέρα από την Κάλυμνο και έναν 67χρονο συντοπίτη του - ενόχους για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ασέλγεια με ανήλικο ηλικίας κάτω των 15 ετών κατ’ εξακολούθηση, σωματεμπορία ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και για απλή συνέργεια σε ασέλγεια με ανήλικο ηλικίας κάτω των 15 ετών έναντι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση και κατά συνήθεια.

Στον δεύτερο δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 28 ετών (εκτιτέα τα 25) και χρηματική ποινή ύψους 100.000 ευρώ.

Στον πατέρα αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Τα μαρτύρια του κοριτσιού

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό, αφού ο 41χρονος πατέρας φέρεται να εξωθούσε στην πορνεία την 14χρονη κόρη του στον 67χρονο έναντι αμοιβής (από 5 – 20 ευρώ την φορά) από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Αύγουστο του 2017!

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου μετά από καταγγελία της ανήλικης κόρης του 41χρονου, τον Αύγουστο του 2017.



Η ανήλικη, φέρεται να εξομολογήθηκε τα όσα βίωνε στις θείες της και την 16η Αυγούστου 2017 κατήγγειλε τον πατέρα της και τον 67χρονο στους αστυνομικούς του ΑΤ Καλύμνου.

Διέμενε με τον πατέρα της και με τον αδελφό της σε ισόγεια κατοικία απέναντι από ένα χωράφι κοντά σε ένα καφενείο. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε το παιδί, ο 67χρονος την τράβηξε με το ζόρι σε ένα χωράφι και εκεί την βίασε.

Ο πατέρας της και ο αδελφός της δεν ήταν στο σπίτι και ο ηλικιωμένος φέρεται να της άφησε τότε ως αμοιβή το ποσό των 5 ευρώ.

Υποστηρίζει ότι τότε είχε εξιστορήσει το τι είχε συμβεί στον πατέρα της και εκείνος την παρότρυνε να ξεχάσει τι είχε συμβεί και ότι θα κανόνιζε τον 67χρονο ο ίδιος.

Ισχυρίστηκε ότι ο 67χρονος συνέχισε όμως να ασελγεί σε βάρος της σχεδόν 2 με 3 φορές κάθε εβδομάδα.

Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι την βίαζε και της άφηνε κάθε φορά 5 με 10 ευρώ και ότι η ίδια άφηνε τα χρήματα στον πατέρα της.

Τόνισε επίσης ότι για τα πάθη της είχε μιλήσει σε ψυχολόγο του σχολείου της αλλά ντρεπόταν πολύ.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο πατέρας της την παρότρυνε να βρίσκεται με τον 67χρονο και κάποιες φορές μάλιστα την μάλωνε.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα υποστηρίζει η ανήλικη και τόνισαν ότι πρόκειται για μυθεύματα.

