Μια απίστευτη κλοπή έγινε το βράδυ της Τετάρτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου ένας 22χρονος μπήκε σε αυλή μονοκατοικίας και έκλεψε υδραυλικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, καθώς και δύο ωδικά πτηνά με τα κλουβιά.

Ο νεαρός, σύμφωνα με το thestival.gr όταν έγινε αντιληπτός τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

