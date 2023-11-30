Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεαρός στη Θεσσαλονίκη μπήκε σε αυλή σπιτιού και έκλεψε από υδραυλικά μέχρι δύο κλουβιά με καναρίνια

Η απίστευτη κλοπή έγινε χθες το βράδυ στην Τούμπα

κλοπή

Μια απίστευτη κλοπή έγινε το βράδυ της Τετάρτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου ένας 22χρονος μπήκε σε αυλή μονοκατοικίας και έκλεψε υδραυλικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, καθώς και δύο ωδικά πτηνά με τα κλουβιά.

Ο νεαρός, σύμφωνα με το thestival.gr όταν έγινε αντιληπτός τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: κλοπή σπίτι Θεσσαλονίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark