Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετά τα διόδια της Ανάληψης.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να προκληθεί φωτιά στα δύο οχήματα, η οποία έσβησε εγκαίρως από δυνάμεις της πυροσβεστικής, που έσπευσαν στο σημείο μαζί με την τροχαία. Δύο άτομα που επέβαιναν στο φορτηγό μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδόυ, όπου σημειώθηκε το ατύχημα, διακόπηκε για μικρό διάστημα και αποκαταστάθηκε μετά την κινητοποίηση των αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

