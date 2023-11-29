Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετά τα διόδια της Ανάληψης.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να προκληθεί φωτιά στα δύο οχήματα, η οποία έσβησε εγκαίρως από δυνάμεις της πυροσβεστικής, που έσπευσαν στο σημείο μαζί με την τροχαία. Δύο άτομα που επέβαιναν στο φορτηγό μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδόυ, όπου σημειώθηκε το ατύχημα, διακόπηκε για μικρό διάστημα και αποκαταστάθηκε μετά την κινητοποίηση των αρχών.
