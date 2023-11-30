Λογαριασμός
Τραγωδία στα Χανιά: Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε απανθρακωμένο μετά από φωτιά στο σπίτι τους

Οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν τις δύο σορούς στο εσωτερικό του κτιρίου

φωτιά

Τραγωδία στο Δαράτσο Χανίων, το πρωί της Πέμπτης. Απανθρακωμένο εντοπίστηκε στο φλεγόμενο σπίτι τους ζευγάρι ηλικιωμένων.

φωτια

Οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν τις δύο σορούς στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στην επιχείρηση πυρόσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες που έχουν σπεύσει με 4 πυροσβεστικά οχήματα.

