Τραγωδία στο Δαράτσο Χανίων, το πρωί της Πέμπτης. Απανθρακωμένο εντοπίστηκε στο φλεγόμενο σπίτι τους ζευγάρι ηλικιωμένων.

Οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν τις δύο σορούς στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στην επιχείρηση πυρόσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες που έχουν σπεύσει με 4 πυροσβεστικά οχήματα.

