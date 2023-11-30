Αθώοι κρίθηκαν χθες με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω μετά από απαλλακτική εισήγηση της Εισαγγελέως της έδρας δύο συγγενείς του 85χρονου που υπέκυψε την 11η Νοεμβρίου 2015, στην εντατική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Κατηγορούμενοι ήταν επί 8ετία, η 58χρονη κόρη του θύματος και ο 31χρονος εγγονός του που είχαν αφεθεί ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής τους τρεις φορές κάθε μήνα (την 1η, 11η και 21η ημέρα) στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.

Κατηγορήθηκαν ειδικότερα για το ό,τι στην οδό Χατζηαντωνίου στην Ιαλυσό, τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου 2015 και σε χρόνο που δεν προσδιορίστηκε επακριβώς, εισήλθαν εντός της οικίας του συγγενούς τους και του προκάλεσαν με τα χέρια, με ένα μαχαίρι κουζίνας αλλά και ρίχνοντάς τον από το μπαλκόνι στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής, κακώσεις κεφαλής, κακώσεις θώρακος και κοιλίας, κατάγματα ώμου και μηρού.

Απολογούμενοι από την πρώτη στιγμή αρνήθηκαν μετ’ αγανακτήσεως και στο σύνολό της, την αποδιδόμενη σε βάρος τους κατηγορία. Εξέφρασαν την βαθύτατη θλίψη και οδύνη τους για την απώλεια του οικείου τους αλλά και τη μετέπειτα απώλεια της συζύγου του, η οποία έπασχε από άνοια.

Επεσήμαναν ότι τόσο από την αρχική ιατροδικαστική έκθεση, όσο και από την ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας -νεκροτομής, προκύπτει ότι ο θάνατος του 85χρονου και η πολυπλοκότητα των τραυματισμών του, οφείλονται στην πτώση του από ύψος και από τάση αυτοχειρίας, λόγω της διατάραξης εκ της οποίας έπασχε.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας -νεκροτομής «τα τραύματα που διαπιστώθηκαν εξωτερικώς στο θώρακα και στο επιγάστριο έχουν προκληθεί από νύσσον και τέμνον όργανο. Η συνολική εικόνα των ανωτέρω τραυμάτων (βαρύτητα, εντόπιση – κατανομή) ΕΙΝΑΙ ενδεικτική πρόκλησης απο το ιδιο το άτομο στο πλαίσιο απόπειρας αυτοχειρίας». Δήλωσαν ότι ουδεμία σχέση έχουν με τις εναντίον τους κατηγορίες, οι οποίες πλέον ούτως ή άλλως έχουν καταρριφθεί από την ως άνω ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας – νεκροτομής.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου έκριναν από την αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων, που ελήφθησαν και περαιτέρω από τα στοιχεία που συνέλεξε η Σήμανση, τα οποία απεστάλησαν προς έλεγχο DNA, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ, ότι προηγήθηκε πάλη εντός του διαμερίσματος του θύματος και περαιτέρω ότι καταβλήθηκε προσπάθεια για να καθαριστεί ο χώρος.

Από την ιατροδικαστική έκθεση φέρεται να προέκυψε ωστόσο ότι δεν υπήρξε πάλη μετά και τον έλεγχο των κατηγορούμενων.

