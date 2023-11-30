Σε πλήρη λειτουργία είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (www.dypa.gov.gr/hotjobs) που αφορά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Με τη νέα πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργητικών πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως οι Ημέρες Καριέρας και τα εργαστήρια συμβουλευτικής, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να ισχυροποιήσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο στην αγορά εργασίας και να «χτίσει» μία αμφίδρομη και ουσιαστική σχέση με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, στόχος είναι η πλήρης μετεξέλιξή της από επιδοματικό, γραφειοκρατικό οργανισμό, σε ισχυρό σύμμαχο των πολιτών που αναζητούν εργασία και των επιχειρήσεων που αναζητούν εργαζόμενους με γνώσεις, ταλέντα και δεξιότητες.

Πώς λειτουργεί

Η χρήση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας είναι εύχρηστη και φιλική και για τις επιχειρήσεις και για τους υποψήφιους εργαζόμενους. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν την αγγελία τους για τις κενές θέσεις εργασίας που διαθέτουν στην ψηφιακή πλατφόρμα, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία σχετικά με την επωνυμία της επιχείρησης, τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, τη διεύθυνση της έδρας, τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο υπεύθυνου, τηλέφωνο και e-mail), τον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας και τις ειδικότητες που αναζητούν, ενώ μπορούν επίσης να δηλώσουν, εάν ενδιαφέρονται να ενημερώνονται για τον χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των Ημερών Καριέρας.

Από την πλευρά τους, οι άνεργοι ή όσοι αναζητούν εργασία μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με το πάτημα ενός κουμπιού, που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για το επίπεδο εκπαίδευσής τους, την επαγγελματική τους εμπειρία, αλλά και τις δεξιότητές τους.

Στη συνέχεια, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων στελεχών της και τη βάση δεδομένων βιογραφικών, αναλαμβάνει την παροχή εξατομικευμένων, ποιοτικών υπηρεσιών εύρεσης προσωπικού για τις επιχειρήσεις, χωρίς κόστος, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εργασιακή ένταξη ή επανένταξη των ανέργων και την εύρεση του κατάλληλου προσωπικού για τις επιχειρήσεις.

Προς την κατεύθυνση αυτή, συμβάλλει καθοριστικά η επιλογή που δίνει η πλατφόρμα για αναζήτηση με φίλτρα ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, το είδος της απασχόλησης, την ειδικότητα και την προϋπηρεσία του υποψήφιου εργαζόμενου.

Επιπλέον, ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η δυνατότητα που παρέχεται για αναζήτηση πάνω στον χάρτη της Ελλάδας, ώστε οι έμπειροι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι να εντοπίζουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων ανά περιοχή και να τις καλύπτουν αποτελεσματικά με εργαζόμενους που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και προσόντα για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται ότι έργο της ΜΕΜΜΕ αποτελεί η ανάληψη δράσεων εύρεσης προσωπικού με την εφαρμογή σχεδίων προεπιλογής, με βασικό στόχο την πρόσληψη, μέσω μίας διαδικασίας διαμεσολάβησης, η οποία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ειδικά και εξατομικευμένα για κάθε επιχείρηση, που αναζητά τις υπηρεσίες της.

Ειδικότερα, παρέχονται:

Αναλυτική καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας της επιχείρησης, όπως οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα, από εξειδικευμένο εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών.

Διερεύνηση κατάλληλων υποψηφίων, μέσω του δικτύου των εργασιακών συμβούλων αναζητούντων εργασία.

Προεπιλογή υποψηφίων, μέσω ανάλυσης βιογραφικών και διενέργειας προσωπικών συνεντεύξεων.

Συνεχής ενημέρωση, αποστολή προεπιλεγμένων βιογραφικών και συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ΗR των επιχειρήσεων.

Διοργάνωση Ημερών Καριέρας, που προσφέρουν τη δυνατότητα διά ζώσης επικοινωνίας και συνέντευξης με μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

Παρακολούθηση των τελικών επιλογών και των προσλήψεων, ανταλλαγή δεδομένων και αξιολόγηση/απολογισμό της διαδικασίας.

Σπύρος Πρωτοψάλτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Εξωστρεφής προσανατολισμός και σύγχρονες πρωτοβουλίες

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δηλώνει ότι, με τη νέα πλατφόρμα «Hot Jobs», που λειτουργεί πλέον στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, γίνεται πιο εύκολη και άμεση η διασύνδεση όσων ψάχνουν για δουλειά με τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.

«Τα τελευταία χρόνια, κινούμαστε δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση. Με εξωστρεφή προσανατολισμό και με σύγχρονες πρωτοβουλίες, συνεχίζουμε να επενδύουμε στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος συνεργασιών, το οποίο θα διευκολύνει αφενός μεν τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες γνώσεις και ταλέντα αφετέρου δε τους ανέργους να βρουν τη θέση εργασίας που ταιριάζει στο εργασιακό προφίλ τους. Η ΔΥΠΑ αλλάζει και ζητάμε από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες υπηρεσίες και τα εργαλεία μας» σημειώνει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

