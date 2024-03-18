Μια σημαντική διάσταση της τραγωδίας με τον 33χρονο Μανώλη Κριτσωτάκη, που τραυματίστηκε θανάσιμα από φωτοβολίδα το βράδυ της Κυριακής στον Άγιο Νικόλαο, επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Γιώργος Μανουσάκης.



Σε ανάρτησή του ο κ. Μανουσάκης αναφέρεται στις δραματικές ελλείψεις σε όλες τις δημόσιες μονάδες υγείας στο Λασίθι.



Αφορμή τον γεγονός ότι, όπως έγραψε το Cretalive, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο 33χρονος δεν εφημέρευε χειρουργός αλλά μόνο ένας αναισθησιολόγος με αποτέλεσμα να έρθει από το σπίτι του ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής και μαζί με τους γυναικολόγους που εφημέρευαν προσπάθησαν να σώσουν τη ζωή του ανθρώπου αυτού αλλά δεν τα κατάφεραν καθώς πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία.



Χαρακτηριστικά γράφει ο κ. Μανουσάκης:



"Σήμερα Καθαρά Δευτέρα 2024 σε κανένα νοσοκομείο του νομού Λασιθίου δεν εφημερεύει το ακτινολογικό και το αναισθησιολογικό τμήμα.



Χθες που συνέβη το ατυχές περιστατικό με το συμπολιτη μας που έχασε τη ζωή του, στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν εφημέρευε Γενικός Χειρουργός και ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής ήρθε από το σπίτι του για να προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του άτυχου νέου, όπως περίπου είχε συμβεί πριν από ενάμισι μήνα στο νοσοκομείο Ιεράπετρας με το δυστύχημα με το μοτοκρός.



Ως πότε θα ανεχόμαστε να μην υπάρχει ένα επαρκώς στελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, και να απαιτείται συνεχώς ο εθελοντισμός και το φιλότιμο των λειτουργών της υγείας";

