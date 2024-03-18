Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Γαύδο

Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8.26 το βράδυ 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος είναι 16,1 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
Πηγή: skai.gr
