Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Γαύδο

Σεισμός μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8.26 το βράδυ 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος είναι 16,1 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Πηγή: skai.gr

