Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης από τον τραγικό θάνατο του 33χρονου Μανώλη από ναυτική φωτοβολίδα που εξερράγη.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε πεζόδρομο της πόλης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η ναυτική φωτοβολίδα που θέλησε να πυροδοτήσει ο 33χρονος, εξερράγη πάνω στο σώμα του.

Ο 33χρονος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, είχε υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα και παρά την μάχη που έδωσαν οι γιατροί δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός άνδρας διασκέδαζε μαζί με την σύντροφό του και δύο φίλους του.

Οι δύο φίλοι του συνελήφθησαν και ένας εκ των δύο παρέδωσε στις αρχές τόσο την φωτοβολίδα που εξερράγη πάνω στον φίλο του, όσο και την υπόλοιπη παρτίδα που φέρεται να είχε προμηθευτεί, οι οποία όπως διαπιστώθηκε περιείχε φωτοβολίδες που είχαν λήξει.

Έτσι πέραν του σεναρίου του κακού χειρισμού, οι αστυνομικοί εξετάζουν και το ενδεχόμενο η φωτοβολίδα που εξερράγη να ήταν επίσης ληγμένη.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν, ότι η παρέα των νεαρών είχε πυροδοτήσει περίπου 20 φωτοβολίδες πριν γίνει το μοιραίο. Αστυνομικοί μάλιστα περισυνέλλεξαν από τον χώρο 10 πυροδοτημένες φωτοβολίδες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα είχε και παλαιότερα ατύχημα με κροτίδα, από το οποίο μάλιστα είχε χάσει μέρος των άκρων του.

