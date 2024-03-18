Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε λίγο πριν από τις έξι το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Ρόδου, αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa που εκτελούσε την πτήση Φρανκφούρτη- Ντουμπάι.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ζήτησε αρχικά άδεια προσγείωσης στο τουρκικό αεροδρόμιο του Ντάλαμαν, αλλά λίγα λεπτά αργότερα ζήτησε εκ νέου από τον πύργο ελέγχου την άδεια να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου όπως και έγινε.

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου και της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο αεροδρόμιο καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι υπήρχαν καπνοί στο εσωτερικό του αεροσκάφους ή στο πίσω μέρος του αεροσκάφους.

Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αλλά για λόγους ασφαλείας τηρούνται όλα τα μέτρα που προβλέπουν διεθνείς κανονισμοί. Για τον λόγο αυτό το αεροσκάφος θα παραμείνει στο αεροδρόμιο Ρόδου μέχρι να γίνει ενδελεχής έλεγχος από τους μηχανικούς, οι οποίοι και θα αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί η πτήση του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

