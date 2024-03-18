Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του, χθες βράδυ, περίπου στις 21.00, ένας 33χρονος άνδρας στον Άγιο Νικόλαο, όταν κροτίδα (ναυτική φωτοβολίδα) έσκασε πάνω του!

Ο άνδρας διασκέδαζε, χθες, σε πεζόδρομο στον Άγιο Νικόλαο, όταν θέλοντας να πετάξει μια ναυτική φωτοβολίδα σήματος κινδύνου καπνού, έσκασε πάνω του, τραυματίζοντάς τον βαριά.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όμως λίγη ώρα μετά, υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας μαζί με άλλους δύο συνομήλικους φίλους του είχαν ήδη πυροδοτήσει περίπου 20 ναυτικές φωτοβολίδες.

Ο 33χρονος θέλησε να ανάψει μία ακόμη, ωστόσο πιθανότατα λόγω κακού χειρισμού, έσκασε πάνω του και συγκεκριμένα στην κοιλιακή χώρα.

Οι δύο φίλοι του έχουν συλληφθεί για παράνομη κατοχή και πυροδότηση των ναυτικών φωτοβολίδων.

Φωτ. αρχείου

