Κτηνωδία στο Παλαιό Φάληρο: Βασάνισαν και σκότωσαν αλεπού στην Ποσειδώνος

Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκε πριν δύο ημέρες κάτοικος στο Παλαιό Φάληρο όταν αντίκρισε επί της οδού Ποσειδώνος μια σκοτωμένη αλεπού.

Το γεγονός γνωστοποίησε το Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Π.Φαλήρου, με ανάρτησή του αναφέροντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνες ώστε να εντοπιστούν οι ασυνείδητους που κακοποίησαν και σκότωσαν το άτυχο ζώο.

Δείτε την ανάρτηση του φιλοζωικού σωματείου: Προσοχή σκληρές εικόνες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.