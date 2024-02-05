Εκατοντάδες αγορές σύγχρονων τρακτέρ στην Agrotica, με στήριξη από κρατικές επιδοτήσεις

Εκατοντάδες αγοραπωλησίες σύγχρονων αγροτικών μηχανημάτων συμφωνήθηκαν φέτος στην Agrotica, τη μεγαλύτερη έκθεση στον αγροτο-οικονομικό τομέα στην Ελλάδα, παρά τις κινητοποιήσεις καλλιεργητών και κτηνοτρόφων, με την κυβέρνηση, συμφωνα με πηγές, να σχεδιάζει αύξηση των κονδυλίων που διοχετεύονται για την επιδότηση της απόκτησης αγροτικού εξοπλισμού.

Το μεγαλύτερο μέρος των αγορών μηχανημάτων επιδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με στόχο τη διαρκή στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα.

Στο 50 έως 70% του κόστους ανέρχονται οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης, τα οποία αποσκοπούν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ενώ για τη χρηματοδότηση των αγορών αξιοποιούνται και πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, με την επιδότηση σε αυτή την περίπτωση να διαμορφώνεται στο 50%.

Σημειώνεται πως η αξία ενός σύγχρονου τρακτέρ υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης ανήλθαν το 2023 σε 403,4 εκατ. ευρώ πανελλαδικά, ποσό σχεδόν διπλάσιο από τις διαθέσιμες πιστώσεις ύψους 203,8 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ήδη έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα για την κάλυψη όλων των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από καλλιεργητές στη Θεσσαλία και στον Έβρο, περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από φυσικές καταστροφές το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δρομολογήσει την έγκριση πρόσθετων πιστώσεων, αυξάνοντας τους διαθέσιμους πόρους κατά 50 έως 70 εκατ. ευρώ.

