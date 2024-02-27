Θανατηφόρο τροχαίο στον Αλμυρό Βόλου - ΙΧ έπιασε φωτιά

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Αλμυρό Βόλου με θύμα έναν άνδρα, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ΙΧ που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του και έπεσε από γέφυρα στην περιοχή Νέος Πλάτανος με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε η σορός του οδηγού.

