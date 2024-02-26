Απέπλευσε τη Δευτέρα το βράδυ από τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας η φρεγάτα «Ύδρα», η οποία θα συμμετάσχει στην επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το ελληνικό πλήρωμα είναι άρτια εκπαιδευμένο, προκειμένου να αντεπεξέλθει σε κάθε δυσκολία που θα παρουσιαστεί.

Αποστολή της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES είναι η αποτροπή και αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να διευκολυνθεί η ναυσιπλοΐα και η μεταφορά προϊόντων από και προς την Ευρώπη.

