Περίπου πέντε μηνών ήταν το έμβρυο που ανακάλυψε τη Δευτέρα υδραυλικός, υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, ενώ πραγματοποιούσε εργασίες σε κτίριο επί της οδού Σόλωνος 140 στα Εξάρχεια.



Η αστυνομία περισυνέλεξε αργά το βράδυ το έμβρυο και την Τρίτη αναμένεται να γίνει νεκροψία, ενω είναι σε εξελιξη οι έρευνες της αστυνομίας.



Εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποια γυναίκα που είχε μεταβεί στο κτίριο να απέβαλε και να πέταξε το έμβρυο στην τουαλέτα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας υπάλληλος σε εταιρεία αποφράξεων, κατά την διάρκεια εργασιών στο σύστημα αποχέτευσης ενός κτιρίου στην οδό Σόλωνος, όπου στεγάζονται τα γραφεία της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», εντόπισε ένα νεκρό έμβρυο.

Ο υπάλληλος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε, ενημέρωσε σχετικά τους υπεύθυνους της ΜΚΟ, οι οποίοι του είπαν ότι θα φροντίσουν σχετικά και θα τοποθετήσουν την σορό σε ένα κουτί.

Περίπου στις 18:30 το απόγευμα ο υπάλληλος της εταιρείας αποφράξεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα των Εξαρχείων και ενημέρωσε για το μακάβριο εύρημα του τους αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε και φωτογραφίες που επιβεβαίωναν τα λεγόμενά του.

Πηγή: skai.gr

