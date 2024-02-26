Ρόδος: 26 συλλήψεις για τα επεισόδια στο ματς Διαγόρας- Παναχαϊκή

Στις 26 ανέρχονται οι συλλήψεις στη Ρόδο για πρόκληση και συμμετοχή σε επεισόδια με αφορμή τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Διαγόρα και Παναχαϊκής.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των αθλητικών νόμων, οπλοχρησία και διάπραξη φθορών.

Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί για την εμπλοκή τους στα επεισόδια ακόμη δύο άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται

Συνελήφθησαν σήμερα (26 Φεβρουαρίου 2024) στη Ρόδο, είκοσι έξι άτομα για πρόκληση και συμμετοχή σε επεισόδια με αφορμή ποδοσφαιρικό αγώνα, κατηγορίας SUPERLEAGUE 2.

Πρόκειται για πρόσωπα ηλικίας από 17 έως 47 ετών.

Σε βάρος των δραστών σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των αθλητικών νόμων [«Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο» & «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός»], οπλοχρησία και διάπραξη φθορών.

Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί για την εμπλοκή τους στα επεισόδια ακόμη δύο άτομα.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα πριν την έναρξη και μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα, ομάδες φιλάθλων ήρθαν σε παρατεταμένη αντιπαράθεση μέσα και έξω από το στάδιο όπου πραγματοποιήθηκε, εκσφενδονίζοντας μεταξύ τους αντικείμενα όπως πέτρες, σωλήνες, σιδερόβεργες και μάρμαρα και βόμβες μολότοφ.

Για την αντιμετώπιση και την αποκλιμάκωση των επεισοδίων επενέβη άμεσα διμοιρία αστυνομικών και έγινε χρήση των απολύτως απαραίτητων ενδεδειγμένων μέσων.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία προσήχθησαν οι συλληφθέντες χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, η οποία επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων στα επεισόδια.

Πηγή: skai.gr

