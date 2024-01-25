Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 77χρονο οδηγό δικύκλου στη Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο 10ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Εδέσσης, όπου 77χρονος οδηγός δικύκλου ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ηλικιωμένος οδηγός μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου όμως κατέληξε αργότερα.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες το μεσημέρι και για τις ακριβείς συνθήκες διεξάγεται έρευνα από το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας.

Πηγή: skai.gr

